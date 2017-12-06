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Среда, 06 Декабрь 2017 11:49

Уборка снега в Ярославле ведется в круглосуточном режиме

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Сегодня ночью в Ярославле продолжили устранять последствия снегопада, который накрыл город в начале недели. Уборка улиц проводится в круглосуточном режиме, практически без остановок, утверждает подрядчик. Дороги обрабатывают реагентами, а снег свозят на полигоны. Кроме «Спецавтохозяйства» привлекают еще три компании-субподрядчика. Так работа продвигается намного быстрее. В ночь вторника с улиц города вывезли 1200 кубов снежной массы при норме в 300 кубов. Только в Кировском районе Ярославля работают 40 единиц техники.

«По другим районам чуть меньше, но примерно в этих же количествах — не менее тридцати единиц. То есть там и КДМки и трактора, и самое главное — люди. Потому что сейчас основная задача — очистить тротуары, очистить пешеходные переходы, потому что температура уходит на минус»,— рассказал Эдуард Снежков — руководитель МУП Ярославля «Спецавтохозяйство по уборке города».

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