В Ярославской области пройдет фестиваль «Дни Некрасова в Вятском»

В эти выходные в самой красивой деревне России вновь ждут гостей ежегодного фестиваля «Дни Некрасова в Вятском». Одним из ключевых событий праздника станет, в том числе открытие после реставрации часовни-усыпальницы Некрасовых, возведенной на средства поэта. А завершающим аккордом творческих вечеров уходящего года станет встреча с одним из любимых артистов советского и российского кинематографа, театрального искусства, сценаристом и литератором Вениамином Смеховым.

Напомним, что идейным вдохновителем и куратором творческих встреч стала давний друг Историко-культурного комплекса «Вятское», оперная певица Любовь Казарновская.