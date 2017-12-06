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Среда, 06 Декабрь 2017 11:27

В Ярославской области пройдет фестиваль «Дни Некрасова в Вятском»

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В эти выходные в самой красивой деревне России вновь ждут гостей ежегодного фестиваля «Дни Некрасова в Вятском». Одним из ключевых событий праздника станет, в том числе открытие после реставрации часовни-усыпальницы Некрасовых, возведенной на средства поэта. А завершающим аккордом творческих вечеров уходящего года станет встреча с одним из любимых артистов советского и российского кинематографа, театрального искусства, сценаристом и литератором Вениамином Смеховым.

Напомним, что идейным вдохновителем и куратором творческих встреч стала давний друг Историко-культурного комплекса «Вятское», оперная певица Любовь Казарновская.

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