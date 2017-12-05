В Ярославском художественном музее готовится к открытию экспозиция нового формата

Без экскурсовода,
Три зала, где несколько десятков оригинальных экспонатов. Предметы иконописи, скульптуры, живописи
Залы под новую экспозицию отреставрировали
«Это отсутствие этикеток, это отсутствие экскурсовода, как такового.
Без экскурсовода,
Три зала, где несколько десятков оригинальных экспонатов. Предметы иконописи, скульптуры, живописи
Залы под новую экспозицию отреставрировали
«Это отсутствие этикеток, это отсутствие экскурсовода, как такового.
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)