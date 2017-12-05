В Ярославском художественном музее готовится к открытию экспозиция нового формата

Без экскурсовода, но зато с музыкой, анимацией и свето-игрой. Постоянная экспозиция нового формата готовится к открытию в Ярославском художественном музее.

Три зала, где несколько десятков оригинальных экспонатов. Предметы иконописи, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства как будто сами рассказывают историю про то, как летом 1705 года именно в Митрополичьих палатах состоялся спор о бороде. Свет, звук, видеоарт помогают посетителям интуитивно перемещаться, порой в темноте, из зала в зал и знакомиться с аргументами «за» и «против» нововведения Петра I о брадобритии.

Залы под новую экспозицию отреставрировали за год на средства гранта, который музейный проект выиграл в прошлом году. Стояла задача — сделать экспозицию современной и интересной для молодежи.