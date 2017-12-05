Детская художественная школа Угличского района готовится к переезду

Чемоданное настроение. Детская художественная школа Угличского района готовится
Елизавета Пятницына кисть
«Надеюсь, если
А преподаватели мечтают
«У нас есть мечта, просто сейчас нет возможности
Сейчас
Сейчас выполняются черновые
Чемоданное настроение. Детская художественная школа Угличского района готовится
Елизавета Пятницына кисть
«Надеюсь, если
А преподаватели мечтают
«У нас есть мечта, просто сейчас нет возможности
Сейчас
Сейчас выполняются черновые
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