Чемоданное настроение. Детская художественная школа Угличского района готовится к переезду в здание бывшего приборостроительного института. Оно пустовало около четырех лет, и сейчас там идет ремонт. Более 3,5 миллионов рублей выделено из областной казны. «Вести» побывали в гостях у юных художников.

Елизавета Пятницына кисть в руки взяла 8 лет назад. На ее счету победы в разных конкурсах. Недавно заняла I место на форуме в Санкт-Петербурге, и сейчас ее работы представлены в Северной столице. Художественная школа — второй дом, признается Лиза, и хочется, чтобы в нем было уютно.

«Надеюсь, если мы переедем в другую школу будет больше места и будет гораздо удобнее. Нам будет можно поставить не один натюрморт, а два. Расписание у нас будет удобнее, мы не будем приходить к 7 и заканчивать довольно поздно»,— поделилась Елизавета Пятницына.

А преподаватели мечтают о полноценной выставке творчества юных угличан и новых направлениях, таких как дизайн и резьба по дереву.

«У нас есть мечта, просто сейчас нет возможности и помещение не позволяет. Очень бы хотелось развивать именно декаративно-прикладное искусство»,— отметила Людмила Очкина — директор Детской художественной школы Угличского района.

Сейчас в школе лимит — 200 человек, и многим желающим вынуждены отказывать. После переезда принять смогут полтысячи ребят. В аудиториях на первом этаже кроме юных художников от 5 до 10 лет, будут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья. Причём такие классы в Угличском районе появятся впервые.