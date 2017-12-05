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Вторник, 05 Декабрь 2017 21:24

Детская художественная школа Угличского района готовится к переезду

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Чемоданное настроение. Детская художественная школа Угличского района готовится к переезду в здание бывшего приборостроительного института. Оно пустовало около четырех лет, и сейчас там идет ремонт. Более 3,5 миллионов рублей выделено из областной казны. «Вести» побывали в гостях у юных художников.

Елизавета Пятницына кисть в руки взяла 8 лет назад. На ее счету победы в разных конкурсах. Недавно заняла I место на форуме в Санкт-Петербурге, и сейчас ее работы представлены в Северной столице. Художественная школа — второй дом, признается Лиза, и хочется, чтобы в нем было уютно.

«Надеюсь, если мы переедем в другую школу будет больше места и будет гораздо удобнее. Нам будет можно поставить не один натюрморт, а два. Расписание у нас будет удобнее, мы не будем приходить к 7 и заканчивать довольно поздно»,— поделилась Елизавета Пятницына.

А преподаватели мечтают о полноценной выставке творчества юных угличан и новых направлениях, таких как дизайн и резьба по дереву.

«У нас есть мечта, просто сейчас нет возможности и помещение не позволяет. Очень бы хотелось развивать именно декаративно-прикладное искусство»,— отметила Людмила Очкина — директор Детской художественной школы Угличского района.

Сейчас в школе лимит — 200 человек, и многим желающим вынуждены отказывать. После переезда принять смогут полтысячи ребят. В аудиториях на первом этаже кроме юных художников от 5 до 10 лет, будут заниматься и дети с ограниченными возможностями здоровья. Причём такие классы в Угличском районе появятся впервые.

Сейчас выполняются черновые работы — замена и бетонирование полов, выравнивание стен, замена вентиляции и электропроводки. Первый этап планируют завершить 20 декабря. Второй продолжат уже в 2018 году. Заявка на участие в целевой программе департамента культуры области уже направлена.

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