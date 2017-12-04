Для тех, кто верит в чудеса: правила написания письма Деду Морозу

Сегодня особенная дата для тех, кто верит в новогодние чудеса. 4 декабря — день заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Наш корреспондент Мария Андрианова уже начала писать свои заветные желания. И сейчас она расскажет, как это делать правильно.

— Маш, самое главное, куда отправлять письма?

— Можно по электронной почте. На официальном сайте новогоднего волшебника нужно найти раздел: «написать письмо Деду Морозу» и заполнить форму.

— А по обычной почте можно отправить письмо?

— Конечно, главное правильно указать адрес получателя: дом Деда Мороза, город Великий Устюг, Вологодская область, индекс 162340.

А чтобы все ваши желания исполнились, письмо тоже надо составлять правильно. Во-первых, никогда сразу не просите о подарках. Лучше вспомнить о правилах хорошего тона: поздороваться, узнать о делах и самочувствии новогоднего волшебника. Затем, в паре предложений расскажите о себе. А потом можно переходить к просьбам о подарках. Главное, не жадничайте и не составляйте список из 40 пунктов, лучше выбрать одно, самое заветное желание.

— Долго ли ждать ответа?

— Перед новым годом почтовый ящик Деда Мороза переполнен. Поэтому процесс может немного затянуться. Не хотите ждать? — позвоните доброму волшебнику. Уже работает телефон Деда Мороза в Ярославле: (4852) 60-71-86. И, конечно, можно увидеть его лично. Даже не одного. 16 декабря в Рыбинск на девятый парад Дедов Морозов приедут представители Японии, Германии, Грузии, Финляндии, Франции и Италии. По улицам пройдёт и необычная хвостатая колонна — собаки в костюмах новогодних волшебников.

В общем, написать письмо Деду Морозу, позвонить или встретиться лично — решать только вам. Главное, помните, добрые новогодние желания всегда сбываются.