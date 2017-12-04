Для тех, кто верит в чудеса: правила написания письма Деду Морозу

Сегодня особенная дата для тех, кто верит
— Маш, самое главное, куда отправлять письма?
— Можно по электронной почте.
— А по обычной почте можно отправить письмо?
— Конечно, главное правильно указать адрес получателя: дом Деда Мороза, город Великий Устюг, Вологодская область, индекс 162340.
А чтобы все ваши желания исполнились, письмо тоже надо составлять правильно.
— Перед новым годом почтовый ящик Деда Мороза переполнен. Поэтому процесс может немного затянуться.
В общем, написать письмо Деду Морозу, позвонить или встретиться
Кстати,