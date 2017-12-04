В ДК Добрынина состоялся праздник, посвященный Дню инвалида

Вязание, шитье, литературное творчество и даже танцы. Эти люди доказывают: они не желают ограничивать себя в возможностях. Для них во Дворце культуры имени Добрынина состоялся праздник. Кульминацией концерта стал вальс на колясках. Его исполнили две начинающие артистки — Ольга Виноградова и Юлия Широкова.

«Я увидела по интернету и решила этим заняться. Мне очень нравится»,— рассказала Юлия Широкова.

«Я вижу, что она радуется, ей очень нравится, и мне спокойно. Чтобы чем-то занималась, не сидеть дома»,— поделилась Светлана Широкова.

Проект под названием «Вальс на колясках» в Ярославле заработал недавно. И пока Ольга и Юлия — единственные ученицы. Но желающие присоединиться уже есть. Открываются и другие объединения для инвалидов.