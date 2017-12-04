В ДК Добрынина состоялся праздник, посвященный Дню инвалида

Вязание, шитье, литературное творчество
«Я увидела по интернету
«Я вижу, что она радуется,
Проект под названием «Вальс
«Открыли спортивный клуб, наши молодые ребята, колясочники, объединяем
Вязание, шитье, литературное творчество
«Я увидела по интернету
«Я вижу, что она радуется,
Проект под названием «Вальс
«Открыли спортивный клуб, наши молодые ребята, колясочники, объединяем
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