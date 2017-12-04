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Понедельник, 04 Декабрь 2017 21:20

В ДК Добрынина состоялся праздник, посвященный Дню инвалида

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Вязание, шитье, литературное творчество и даже танцы. Эти люди доказывают: они не желают ограничивать себя в возможностях. Для них во Дворце культуры имени Добрынина состоялся праздник. Кульминацией концерта стал вальс на колясках. Его исполнили две начинающие артистки — Ольга Виноградова и Юлия Широкова.

«Я увидела по интернету и решила этим заняться. Мне очень нравится»,— рассказала Юлия Широкова.

«Я вижу, что она радуется, ей очень нравится, и мне спокойно. Чтобы чем-то занималась, не сидеть дома»,— поделилась Светлана Широкова.

Проект под названием «Вальс на колясках» в Ярославле заработал недавно. И пока Ольга и Юлия — единственные ученицы. Но желающие присоединиться уже есть. Открываются и другие объединения для инвалидов.

«Открыли спортивный клуб, наши молодые ребята, колясочники, объединяем их через эти игры. Стараемся, чтобы они приходили к нам, занимались. Наша цель — вытащить их из дома»,— отметила Фирдаус Кузнечихина — председатель отделения общества инвалидов Ленинского района.

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