Деньги на первенца: сколько будут получать жители Ярославской области

С будущего года в России будут платить за первенцев. О такой мере соцподдержки заявил Владимир Путин. При этом президент подчеркнул, что пособие будет адресным и при его вычислении учтут доход семьи. Сколько будут получать жители Ярославской области, выяснял Андрей Детцель.

За счастье впервые стать матерью теперь будут доплачивать. И эта новость — одна из самых обсуждаемых в очереди в женских консультациях. Мамы солидарны в том, что смогут дополнительные несколько тысяч рублей в месяц потратить с пользой для малыша.

«Разумеется, все первые необходимые вещи, коляски, кроватки. Все вот это понадобится. И, разумеется, лишними деньги все равно не бывают»,— поделилась Мария Мирзоян.

«Чтобы у ребенка все было. Потому, что первый ребенок. Чтобы все было — кроватки, игрушки — все самое лучшее»,— сказала Юлия Афимченко.

Деньги на эту инициативу в федеральном бюджете заложены не были. Однако в Минфине утверждают, что средства найдут. Поддержать тех, кто действительно нуждается. Это главный посыл. Поэтому, чтобы получить такую поддержку от государства, нужно соответствовать определенному критерию. В среднем по стране ежемесячная выплата за первенца определена. Это 10,5 тысяч рублей. В Ярославской области чуть меньше — 9 тысяч 547 рублей. Но получать ее смогут только те, чей доход на одного члена семьи не больше 15 тысяч 643 рублей. Это сумма минимального прожиточного минимума работающего человека, умноженная на полтора. Соответственно, в каждом регионе на пособие будут иметь право семьи с разным достатком. В России такой социальной поддержки молодой семье еще не было.

«Такое впервые. Этому не то, что радоваться надо, этому надо хлопать в ладоши. Но надо понять сразу. Что эти пособия будут далеко не для всех. Естественно, сейчас в начале года пока нормативы еще не спущены. Но раз президент уже объявил о такой выплате, то она, естественно, будет»,— сообщила Лариса Ушакова — председатель комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике и здравоохранению.