Деньги на первенца: сколько будут получать жители Ярославской области

С будущего года
За счастье впервые стать матерью теперь будут доплачивать.
«Разумеется, все первые необходимые вещи, коляски, кроватки.
«Чтобы
Деньги
«Такое впервые. Этому
Те, кому положено пособие будут получать ежемесячно, пока первенцу
С будущего года
За счастье впервые стать матерью теперь будут доплачивать.
«Разумеется, все первые необходимые вещи, коляски, кроватки.
«Чтобы
Деньги
«Такое впервые. Этому
Те, кому положено пособие будут получать ежемесячно, пока первенцу
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