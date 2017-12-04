Дмитрий Миронов встретился в Москве руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом

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Понедельник, 04 Декабрь 2017 21:06
Дмитрий Миронов встретился в Москве руководителем «Роснано» Анатолием ЧубайсомВедущий Редактор
Сегодня губернатор Дмитрий Миронов встретился
в Москве с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом. Обсуждён ряд проектов, которые уже реализуются в регионе с участием компании, и перспективы сотрудничества. В частности, в фармкластере. Например, к сотрудничеству с «Роснано» в исследовательских и экспериментальных направлениях готовы специалисты центра трансфера фармацевтических технологий.
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