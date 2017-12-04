Дмитрий Миронов встретился в Москве руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом

Сегодня губернатор Дмитрий Миронов встретился в Москве с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом. Обсуждён ряд проектов, которые уже реализуются в регионе с участием компании, и перспективы сотрудничества. В частности, в фармкластере. Например, к сотрудничеству с «Роснано» в исследовательских и экспериментальных направлениях готовы специалисты центра трансфера фармацевтических технологий.