60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 04 Декабрь 2017 21:06

Дмитрий Миронов встретился в Москве руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)
Сегодня губернатор Дмитрий Миронов встретился в Москве с председателем правления «Роснано» Анатолием Чубайсом. Обсуждён ряд проектов, которые уже реализуются в регионе с участием компании, и перспективы сотрудничества. В частности, в фармкластере. Например, к сотрудничеству с «Роснано» в исследовательских и экспериментальных направлениях готовы специалисты центра трансфера фармацевтических технологий.
Прочитано 39 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
37
0
0
Ремонт дороги
19
2
0
не вывозят мусор
16
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
54
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

NK

shelkunshik

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан