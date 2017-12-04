В Ярославле приставы арестовали иномарку должника по алиментам

За долги по алиментам судебные приставы арестовали иномарку в Ленинском районе. Хозяин машины не выплатил 60 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за полгода. Автовладелец заявил, что о долге ничего не знал. Судебные же приставы ссылаются на решение суда. Хозяин машины в течение 10 суток должен погасить задолженность по алиментам, тогда имущество будет возвращено.

— Ваши дальнейшие действия?

— Дальнейшие? Надо машину выкупать.

— Надо платить своему ребенку деньги!

— А ребенком, вы знаете, не спекулируйте! Не надо спекулировать, здесь я вам серьезно говорю!

«Осуществляется акт описи и ареста транспортного средства. Если должником не будут предприняты меры погашения задолженности, данное имущество будет реализовано»,— отметил Александр Моторный — заместитель главного судебного пристава Ярославской области.