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Понедельник, 04 Декабрь 2017 17:52

В Ярославле приставы арестовали иномарку должника по алиментам

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За долги по алиментам судебные приставы арестовали иномарку в Ленинском районе. Хозяин машины не выплатил 60 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за полгода. Автовладелец заявил, что о долге ничего не знал. Судебные же приставы ссылаются на решение суда. Хозяин машины в течение 10 суток должен погасить задолженность по алиментам, тогда имущество будет возвращено.

— Ваши дальнейшие действия?

— Дальнейшие? Надо машину выкупать.

— Надо платить своему ребенку деньги!

— А ребенком, вы знаете, не спекулируйте! Не надо спекулировать, здесь я вам серьезно говорю!

«Осуществляется акт описи и ареста транспортного средства. Если должником не будут предприняты меры погашения задолженности, данное имущество будет реализовано»,— отметил Александр Моторный — заместитель главного судебного пристава Ярославской области.

К слову, в течение декабря в Ярославле в рамках Общероссийской акции «Новый год без долгов» состоится несколько рейдов по взысканию задолженности, в том числе и по алиментам.

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