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Понедельник, 04 Декабрь 2017 14:53

В Ярославской области дикие животные выходят из леса к людям

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Самым любимым районом Ярославля у животных можно смело называть Фрунзенский. Именно здесь чаще всего замечают лесных гостей. На сей раз в объективы камер попала лиса. Плутовку заметили в одном из дворов на Соколе. Скорее всего, рыжая красавица пришла сюда в поисках пищи.

А это уже кадры из Рыбинска. Здесь очевидец сумел снять проворную белку, которая спустилась на землю, чтобы найти в снегу что-нибудь вкусное. Поиск еды завершился успешно, и белка отправилась на дерево, чтобы полакомится добычей.

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