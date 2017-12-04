В Ярославской области дикие животные выходят из леса к людям

Самым любимым районом Ярославля у животных можно смело называть Фрунзенский. Именно здесь чаще всего замечают лесных гостей. На сей раз в объективы камер попала лиса. Плутовку заметили в одномиз дворовна Соколе. Скорее всего, рыжая красавица пришла сюда в поисках пищи.
А это уже кадры из Рыбинска. Здесь очевидец сумел снять проворную белку, которая спустилась на землю, чтобы найти в снегучто-нибудь вкусное. Поиск еды завершился успешно, и белка отправилась на дерево, чтобы полакомится добычей.
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