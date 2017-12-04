С началом недели в Ярославскую область вернутся метели и снегопады. Такой прогноз дают ярославские синоптики. Причем, осадки обещают в виде мокрого снега. И это неудивительно, ведь температура воздуха достигнет плюсовых отметок. В отдельных районах возможен гололед.

«В понедельник и во вторник мы ожидаем очередное ухудшение погоды. Ожидаются снегопады. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, а днем небольшая оттепель, до 2 градусов тепла»,— рассказала Марина Пятерикова — старший синоптик отдела метеопрогноза Ярославского Гидрометцентра.