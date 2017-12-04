60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 04 Декабрь 2017 10:16

В Ярославскую область вернутся метели и снегопады

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

С началом недели в Ярославскую область вернутся метели и снегопады. Такой прогноз дают ярославские синоптики. Причем, осадки обещают в виде мокрого снега. И это неудивительно, ведь температура воздуха достигнет плюсовых отметок. В отдельных районах возможен гололед.

«В понедельник и во вторник мы ожидаем очередное ухудшение погоды. Ожидаются снегопады. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, а днем небольшая оттепель, до 2 градусов тепла»,— рассказала Марина Пятерикова — старший синоптик отдела метеопрогноза Ярославского Гидрометцентра.

Прочитано 61 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
36
0
0
Ремонт дороги
19
2
0
не вывозят мусор
16
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
52
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

NK

shelkunshik

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан