Первомайский бульвар в Ярославле преобразился. Реконструкция завершена, и теперь жители и гости города могут увидеть одно из самых популярных мест отдыха обновленным. На территории от Волковской площади до Красной расположены несколько детских игровых площадок. Теперь покрытие на них бесшовное — резиновое. Заменили бортовой камень и асфальт. Появились новые лавочки и урны. Вдоль сквера установили 139 секций чугунного ограждения с символикой первого русского — инициалами Федора Волкова. На стороне фасада здания — массивные столбы и цепное ограждение. Что касается дизайна, он обсуждался долгое время, в том числе и на общественных слушаниях.

«Конечно, здесь большую роль сыграло руководство театра, нашли исторические справки. Сопоставив все факты, было принято решение данного дизайна ограждений. Стоимость работ — более 9 миллионов рублей»,— рассказал Дмитрий Грибанов — заместитель директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля.