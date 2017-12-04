60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 04 Декабрь 2017 11:53

Первомайский бульвар в Ярославле преобразился

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Первомайский бульвар в Ярославле преобразился. Реконструкция завершена, и теперь жители и гости города могут увидеть одно из самых популярных мест отдыха обновленным. На территории от Волковской площади до Красной расположены несколько детских игровых площадок. Теперь покрытие на них бесшовное — резиновое. Заменили бортовой камень и асфальт. Появились новые лавочки и урны. Вдоль сквера установили 139 секций чугунного ограждения с символикой первого русского — инициалами Федора Волкова. На стороне фасада здания — массивные столбы и цепное ограждение. Что касается дизайна, он обсуждался долгое время, в том числе и на общественных слушаниях.

«Конечно, здесь большую роль сыграло руководство театра, нашли исторические справки. Сопоставив все факты, было принято решение данного дизайна ограждений. Стоимость работ — более 9 миллионов рублей»,— рассказал Дмитрий Грибанов — заместитель директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ г. Ярославля.

«Самое сложное было — отлить чугунное ограждение вокруг театра. Форма очень сложная, мы заказывали модель, сроки поджимали. Ограждение тяжелое, красивое. Одна секция весит около 100 килограммов»,— рассказал Эдуард Кирячок — представитель подрядной организации.

Прочитано 69 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
36
0
0
Ремонт дороги
19
2
0
не вывозят мусор
16
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
52
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

NK

shelkunshik

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан