Вощиковская школа в Пошехонском районе отметила 150-летие

Она пережила две смены власти, ждала своих детей сначала
Книжки добрые любить
И воспитанными быть,
Учат
Учат
А
«Для села достаточно много детей
Даниил Тарасенков учится в
«Школа
И
«Сегодня функционирование
Главная традиция, говорят
Она пережила две смены власти, ждала своих детей сначала
Книжки добрые любить
И воспитанными быть,
Учат
Учат
А
«Для села достаточно много детей
Даниил Тарасенков учится в
«Школа
И
«Сегодня функционирование
Главная традиция, говорят
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