Вощиковская школа в Пошехонском районе отметила 150-летие

Она пережила две смены власти, ждала своих детей сначала с первой, затем со второй мировой войны. Горела и возрождалась из пепла. В деревне Вощиково Пошехонского района150-летний юбилей отметила школа имени Героя Советского Союза Александра Королева. «Вести» присоединились к поздравлениям.

Книжки добрые любить

И воспитанными быть,

Учат в школе, учат в школе,

Учат в школе.

А в деревне Вощиково еще и прививают любовь к малой родине. Школа носит имя Александра Королева — Генерал-майора Красной Армии, героически погибшего во время Великой отечественной. Он выпускник Вощиковской школы, которая в начале XX века была начальной и располагалась в деревянном здании. Его уничтожил пожар. Уже в новом тысячелетии ученики и учителя справили новоселье.

«Для села достаточно много детей в школе — 52 человека. И радостно, что дети эти не просто сидят за партами, они у нас в школе могут и рисовать, и спортом заниматься, и газету свою выпускают»,— сказала Маргарита Хорошкова — директор Вощиковской школы.

Даниил Тарасенков учится в 7 классе и записан практически во все секции и кружки. Но больше всего ему по душе театр. Потому и в организации концерта принимал активное участие. И, тем не менее, перед камерой Даниил немного смущается.

«Школа у нас маленькая, но дружная. И мы готовили этот концерт ради того, чтобы порадовать учителей, людей, которые пришли сюда»,— поделился Даниил Тарасенков — учащийся Вощиковской школы.

И у ребят это получилось. Такие концерты показывают, что школа живет полноценной жизнью, и у нее впереди еще не один юбилей, признаются гости.

«Сегодня функционирование и работа школы — это гарантия того, что населенный пункт будет жить и у него есть будущее. И наша задача заключается в том, чтобы сделать все для того, чтобы такие школы жили, продолжали работать, сохранять и населенный пункт, и историю, и традиции»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.