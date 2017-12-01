В Ярославле вручили премии победителям конкурса творчества среди людей с ограниченными возможностями

В КЗЦ «Миллениум» сегодня вручили губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Лучшими в восьми номинациях стали 23 человека. Кроме того, наградами отметили лидеров в направлениях «Общественная деятельность», «Спорт», а также «Техническое, художественное и декоративное творчество». Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня инвалидов. Награды сегодня получили и предприятия, на которых трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья.