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Пятница, 01 Декабрь 2017 18:32

В Ярославле вручили премии победителям конкурса творчества среди людей с ограниченными возможностями

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В КЗЦ «Миллениум» сегодня вручили губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Лучшими в восьми номинациях стали 23 человека. Кроме того, наградами отметили лидеров в направлениях «Общественная деятельность», «Спорт», а также «Техническое, художественное и декоративное творчество». Мероприятие состоялось в преддверии Международного дня инвалидов. Награды сегодня получили и предприятия, на которых трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья.

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