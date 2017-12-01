В Ярославле вручили премии победителям конкурса творчества среди людей с ограниченными возможностями

В КЗЦ «Миллениум» сегодня вручили губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей
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Пятница, 01 Декабрь 2017 18:32
В Ярославле вручили премии победителям конкурса творчества среди людей с ограниченными возможностямиВедущий Анна Мельник
В КЗЦ «Миллениум» сегодня вручили губернаторские премии победителям областного конкурса творчества людей
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