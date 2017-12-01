В ночь с воскресеньяна понедельник ярославцы смогут увидеть суперлуние. Так астрономы называют момент одновременного полнолуния и наибольшего приближения естественного спутника к Земле.Луна будет ближе почти на 27 тысяч километров. В это время спутник кажется намного больше и иногда приобретает красный оттенок. Такое явление происходит примерно раз в полтора года. Крупнейшее было зарегистрировано в 1948 году. Тогда Луна приблизилась почти на 28 тысяч километров. К сожалению,в нашей области в среднемза год астрономы насчитывают не больше50 ясных дней. Поэтому в этом месяце вероятность увидеть суперлуние — всего 1%. Однако в новом году суперлуние удивит наблюдателей и повторится два раза за месяц —2 и31 января.
«Луна увеличивается в размерах на 14% и становится ярче где-то на 30%. Чтобы там совпало, это очень редко бывает, годы должны пройти, потому что перигей длится ноль секунд, полнолуние тоже ноль секунд»,— рассказал Николай Перов — ведущий методист Центра им. В. Терешковой.
Сетевое издание "Государственный Интернет-Канал "Россия". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.