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Пятница, 01 Декабрь 2017 18:23

Ярославцы смогут увидеть суперлуние

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В ночь с воскресенья на понедельник ярославцы смогут увидеть суперлуние. Так астрономы называют момент одновременного полнолуния и наибольшего приближения естественного спутника к Земле. Луна будет ближе почти на 27 тысяч километров. В это время спутник кажется намного больше и иногда приобретает красный оттенок. Такое явление происходит примерно раз в полтора года. Крупнейшее было зарегистрировано в 1948 году. Тогда Луна приблизилась почти на 28 тысяч километров. К сожалению, в нашей области в среднем за год астрономы насчитывают не больше 50 ясных дней. Поэтому в этом месяце вероятность увидеть суперлуние — всего 1%. Однако в новом году суперлуние удивит наблюдателей и повторится два раза за месяц — 2 и 31 января.

«Луна увеличивается в размерах на 14% и становится ярче где-то на 30%. Чтобы там совпало, это очень редко бывает, годы должны пройти, потому что перигей длится ноль секунд, полнолуние тоже ноль секунд»,— рассказал Николай Перов — ведущий методист Центра им. В. Терешковой.

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