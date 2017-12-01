60лет баннер

Актуальные темы

Пятница, 01 Декабрь 2017 18:13

УФСИН России по Ярославской области возглавил Максим Залесов

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

УФСИН России по Ярославской области возглавил Максим Залесов. Торжественная церемония вступления в должность состоялась сегодня.

Новый начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области — полковник внутренней службы Максим Николаевич Залесов. Работу в органах уголовно-исполнительной системы он начал в 1998 году. Занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела Минюста России по Омскому региону. С 2006 года проходил службу на руководящих должностях оперативно-режимных служб Омской, Сахалинской и Брянской областей. В ноябре 2015 года был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН России по городу Москве.

Прочитано 55 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
34
0
0
Ремонт дороги
19
2
0
не вывозят мусор
16
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
50
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

NK

shelkunshik

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан