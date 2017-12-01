УФСИН России по Ярославской области возглавил Максим Залесов. Торжественная церемония вступления в должность состоялась сегодня.

Новый начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ярославской области — полковник внутренней службы Максим Николаевич Залесов. Работу в органах уголовно-исполнительной системы он начал в 1998 году. Занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела Минюста России по Омскому региону. С 2006 года проходил службу на руководящих должностях оперативно-режимных служб Омской, Сахалинской и Брянской областей. В ноябре 2015 года был назначен на должность первого заместителя начальника УФСИН России по городу Москве.