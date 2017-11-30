В Заволжском районе Ярославля счета за коммунальные услуги приходят человеку, которого давно нет в живых

Почти по Гоголю. Человека нет, а долги за коммуналку — есть. Оказывается, смерть — не уважительная причина для того, чтобы не оплачивать квитанции за услуги ЖКХ. При этом, коммунальщики еще и старательно насчитывают пени. Странная история произошла в Заволжском районе Ярославля. Подробности в следующем сюжете.

Замок на входе в квартиру № 94 висит уже давно. О том, что эту дверь уже давно не открывали, свидетельствует накопившейся слой пыли. Дело в том, что обитательница этого жилища давно уже умерла. Только вот в ее почтовом ящике, кажется, письма плодятся сами собой. Большинство из них — это квитанции за коммунальные услуги. Ворох бумаг из ящика достает сосед. Пачка документов с мелкими буквами — счета за услуги, которыми никто не пользовался со 2 декабря 2015 года. Свидетельство о смерти Зои Лебедевой из городского ЗАГСа так никто и не забрал. Женщина была одинокой.

«Это все липа. Человека нет, он умер более года тому назад. А ее, наверняка, считают задолжницей злостной. Да еще, навреняка, тут пени есть»,— рассказал Владимир Царев.

Квитанции в ящик складывают с ноября прошлого года. Уже тогда за нанимательницей муниципального жилья числилась задолженность. За год с учетом пеней долг за коммуналку вырос в несколько раз.

«На сегодняшний день задолженность по этой квартире 31 тысяча рублей. В данном случае, по этой квартире получателем является собственник этого помещения. То есть, если квартира находится в социальном найме, собственник — КУМИ мэрии города Ярославля»,— сообщил Юрий Ефремов — руководитель теплоснабжающей компании.

Если за горячую воду и тепло квитанции и претензии приходили безымянные, то за прочие коммунальные услуги счета выставлялись на имя покойной. И судя по тому, что последние квитки пришли в октябре, там не в курсе, что квартирант их не оплатит уже никогда. Как пояснили в администрации Заволжского района, с регистрации умершую сняли в ноябре 2016, почти через год после ее смерти. На том и успокоились. До сегодняшнего дня.

«На сегодняшний день с нашей стороны информация отправлена во все ресурсоснабжающие организации с просьбой не выставлять счета-квитанции по данному жилому помещению. Если квитанции выставлялись, то мы сообщим о том, что дата смерти у нее 2 декабря 2015 года и, в принципе, перерасчет будет произведен»,— пояснила Елена Фролова — начальник жилищно-коммунального отдела администрации Заволжского района Ярославля.