В Ярославской области снизилось число транспортных правонарушений

Количество зарегистрированных преступлений на транспортных объектах снизилось на 10%. Такие данные привел Олег Царёв — начальник линейного УВД по Северо-Западному округу. Защищенность населения на транспорте стала главной темой заседания межведомственного совета по безопасности в Правительстве области. Не менее важны антитеррористические мероприятия в преддверии Нового года и Выборов президента, подчеркнул глава региона. В связи с этим, Дмитрий Миронов поручил дополнительно проверить системы безопасности железнодорожных вокзалов и аэропорта «Туношна». Выстраивается работа по взаимодействию и со следственными органами. В основном по расследованию коррупционных преступлений. Для этого в заседании принял участие руководитель Северо-Западного следственного управления Сергей Сазин. Также комиссией было решено провести дополнительную профилактическую работу с несовершеннолетними.

«Наша с вами первоочередная задача — всеми средствами организовать действенную работу по профилактике молодежных радикальных настроений. Кроме этого необходимо принять меры по расширению культурно-досуговой сети региона для подростков, молодежи, в том числе занимающимися экстремальными видами спорта»,— сказал Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.