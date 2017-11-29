Супермашины для сложнейших вычислений, новые разработки и шедевры инженерной мысли. В Переславле открылся VI национальный суперкомпьютерный форум. Чем удивили российские ученые и программисты на этот раз?,— узнала Анна Харитонова.

Проектирование самолета или космического корабля — раньше этот процесс требовал сложных экспериментальных проверок. Теперь значительную их часть можно выполнить на компьютере. Российские ученые разрабатывают и специальное программное обеспечение, как, например, этот комплекс вычислительной гидро- и газодинамики.

«Можно отработать все штатные и внештатные ситуации, провести анализ. Скорректировать конструкторскую документацию и уже по отработанной модели выпустить прототип и на нем провести контрольные экспериментальные проверки»,— сказал Александр Фирсов — представитель компании «Тесис».

А эта разработка — станция графического монтажа — способна упростить жизнь специалистам в самых разных сферах. Надеваешь шлем, берешь в руку джойстик и оказываешься в виртуальной реальности.

«Я могу перемещаться, могу управлять органами управления, нажимать кнопочки. К примеру, дизайнерам интерьеров. Дать возможность будущим пользователям этих интерьеров погрузиться в них, посмотреть, как, что и где располагается»,— отметил Эдуард Толвинский — представитель компании Asus.

VI национальный суперкомпьютерный форум собрал докторов наук, молодых ученых, программистов, разработчиков, представителей крупнейших IT-компаний России и мира. В течение четырех дней они делятся опытом и знаниями, представляют свои изобретения. Этот комплекс называют уникальным. Он может применяться, например, в генной инженерии и астрофизике. Особенность в необычном способе охлаждения: электронику поливают специальной жидкостью, что существенно уменьшает вес установки.

«Можно разместить в шасси КамАЗа, у нас уже есть такое решение, машина, которая едет и одновременно считает. Нагрузка на оборудование на воздухе не позволяла это использовать»,— рассказал Иван Хребтовский — представитель компании «Имерс».

Российские процессоры «байкал» и компьютеры, созданные на их базе; программа распознавания заданных объектов на снимках, полученных беспилотниками, и многое другое было представлено на выставке. Во время форума его участники выберут трех лауреатов премии «За заслуги перед суперкомпьютерной отраслью России.

«Для этого разработан специальный математический аппарат, да, цифровая поддержка демократии, принятие решения огромным количеством людей с разными мнениями, с противоречивыми устремлениями»,— отметил Сергей Абрамов — директор института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН.