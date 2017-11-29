В Переславле открылся VI национальный суперкомпьютерный форум

Супермашины для сложнейших вычислений, новые разработки
Проектирование самолета или космического
«Можно отработать все штатные
А эта
«Я могу перемещаться, могу управлять органами управления, нажимать кнопочки.
VI национальный суперкомпьютерный форум собрал докторов наук, молодых ученых, программистов, разработчиков, представителей крупнейших
«Можно разместить
Российские процессоры «байкал»
«Для этого разработан специальный математический аппарат, да, цифровая поддержка демократии, принятие решения огромным количеством людей
Супермашины способны совершать