В регионе началась серия личных приёмов граждан депутатами областной Думы

7 дней, тысячи обращений и все районы области. В регионе началась серия личных приемов граждан депутатами областной Думы. Одним из первых с жителями Ярославля встретился председатель регионального парламента. Среди посетителей и родители студентов железнодорожного техникума. Вместо лекций и семинаров у их детей в перспективе — присяга и год армейской службы. Причина — реорганизация учебного заведения.

«Лицензия есть, аккредитации нет, а по закону, если у учебного заведения нет аккредитации, исполнилось 18 лет — дети призываются в армию. Вопрос будет решаться, и разговаривать будут и с областным военкомом и будут нас держать на связи, чем все это закончится, мы, конечно, узнаем»,— рассказала Ольга Зякина.

Часть проблем жителей решается прямо во время приема. В этом году во встречах с гражданами принимают участие и представители муниципальных властей. Темы для обращений — разнообразны.