В регионе началась серия личных приёмов граждан депутатами областной Думы

7 дней, тысячи обращений
«Лицензия есть, аккредитации нет, а по закону, если
Часть проблем жителей решается прямо
«Есть вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, есть вопросы, которые связаны
7 дней, тысячи обращений
«Лицензия есть, аккредитации нет, а по закону, если
Часть проблем жителей решается прямо
«Есть вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, есть вопросы, которые связаны
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