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Среда, 29 Ноябрь 2017 21:53

В регионе началась серия личных приёмов граждан депутатами областной Думы

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7 дней, тысячи обращений и все районы области. В регионе началась серия личных приемов граждан депутатами областной Думы. Одним из первых с жителями Ярославля встретился председатель регионального парламента. Среди посетителей и родители студентов железнодорожного техникума. Вместо лекций и семинаров у их детей в перспективе — присяга и год армейской службы. Причина — реорганизация учебного заведения.

«Лицензия есть, аккредитации нет, а по закону, если у учебного заведения нет аккредитации, исполнилось 18 лет — дети призываются в армию. Вопрос будет решаться, и разговаривать будут и с областным военкомом и будут нас держать на связи, чем все это закончится, мы, конечно, узнаем»,— рассказала Ольга Зякина.

Часть проблем жителей решается прямо во время приема. В этом году во встречах с гражданами принимают участие и представители муниципальных властей. Темы для обращений — разнообразны.

«Есть вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, есть вопросы, которые связаны с функционированием детских садиков, т. е. самые разнообразные вопросы. Те, которые не удастся решить сразу, партия и Дума возьмут под контроль для того, чтобы мы могли в течение определенного времени отработать вопросы и дать квалифицированный профессиональный ответ»,— сказал Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

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