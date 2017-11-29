Ярославцы жалуются на перебои с льготными лекарствами

В Народный контроль «Вестей» обратились ярославцы. Жители, которым положены льготные лекарства
«В октябре на
Как удалось выяснить «Вестям», сроки поставки были нарушены субподрядчиком.
«Дефицита лекарственных препаратов наша область
В Народный контроль «Вестей» обратились ярославцы. Жители, которым положены льготные лекарства
«В октябре на
Как удалось выяснить «Вестям», сроки поставки были нарушены субподрядчиком.
«Дефицита лекарственных препаратов наша область
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