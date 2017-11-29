Специалисты рассказали, как отказаться от навязанной страховки по кредитам

Россияне могут отказаться от навязанной страховки по кредитам. Банк России опубликовал материалы, в которых говорится об улучшении финансового климата в стране и об увеличении роста потребительского кредитования. Однако при обращении в финансовые организации клиентам нередко навязывают услуги, которые выливаются в дополнительные траты. Одна из них — страхование при заключении договора по кредиту. Юристы отмечают, на этот случай в 2015 году Банк России выпустил указание, которое поможет избежать незапланированных расходов.

«Если вы заключили кредитный договор, но при этом вам навязали страхование, то не стоит переживать. На этот случай в 2015 году Банк России выпустил указание, согласно которому вы можете отказаться от страхования, плюс вернуть страховую выплату в течении 5 дней с момента заключения договора. С 1 января 2018 года это продлят до 14 дней на основании указа ЦБ № 4500-У. Но если вы и этот срок пропустите, то все равно можете отказаться от страхования на основании ст. 958 ГК, однако, вернуть страховую премию уже не сможете»,— рассказала Анна Сабурова — эксперт Центра юридической помощи «Мои права».