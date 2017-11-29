Сегодня в Ярославском избиркоме презентовали логотип выборов президента страны. Заседание объединило все регионы в режиме онлайн. Начали с того, что информация о выборах должна быть понятной и доступной для всех. А особеннов ней нуждаются те, кто первый раз пойдет выбирать президента. А это7 миллионов россиян. В Ярославской области организуют 870 избирательных участков. Почти половину оборудуют КОИБами. Уже принят план информирования по выборам президента. В этом году избирательная кампания во всех регионах пройдет в едином стиле. Прошел конкурс на разработку логотипа главных выборов страны. Компания, которая его выиграла, получила преимущество всего в один голос. Итоги подвели в конце августа. Тогда же дизайнеры, художники и специалисты по рекламе приступили к работе.И сегодня регионам представили символ Выборов-2018.
«Вот, собственно, этот логотип. Он обыгрывает18 марта, как дату голосования и 2018 год, как год голосования. Поскольку это как раз материал первой волны, которая будет идти с 17 декабря по 17 января,он оформленсо снежинками. Дальше будет что-то другое. Нам еще пока не открывают карты, что это именно будет, но говорят, что каждый раз будут новые добавляться какие-товехи»,— рассказал Олег Захаров — председатель Избирательной комиссии Ярославской области.
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