Ярославская пенсионерка стала жертвой мошенников

Больше 200 тысяч рублей лишилась ярославская пенсионерка после визита мошенницы. Кража была организована по уже отработанной схеме. В квартиру пожилой жительницы Дзержинского района пришла женщина. Представилась сотрудницей газовой службы. Хозяйка впустила ее, а когда нежданная гостья удалилась, обнаружила пропажу крупной суммы. Деньги она хранила в неработающем холодильнике. Пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ведется розыск подозреваемой. На вид ей 25 лет. Рост около 165 сантиметров. Волосы темные до плеч. В полиции предупреждают: не впускайте незнакомцев в свой дом. Вероятность того, что они могут оказаться преступниками, слишком велика.