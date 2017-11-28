В Ярославле продолжают борьбу с незаконными граффити

В Ярославле продолжают работу по борьбе с незаконными граффити. На этот раз надписи и рисунки закрашивали на зданиях по улице Рыбинская. Чтобы максимально сохранить привлекательный внешний вид, для каждого объекта подбирают краску нужного оттенка. Несанкционированные граффити в городе появляются с завидной частотой, рассказывают в территориальной администрации. И не только на фасадах и крышах домов, но и на памятниках. Поэтому работы по их устранению ведутся ежедневно. Только за последний месяц в Кировском и Ленинском районах граффити закрасили на 60 объектах.

«Хочется призвать всех ребят, молодежь, которая несанкционированно и, наверное, бесперспективно неинтересно это делает, для того, чтобы они понимали, что они портят внешний вид своего города, в котором они живут. К весне мы планируем организовать с управлением по молодежной политике акцию, проект, в котором смогут поучаствовать граффитисты, которые смогут реально показать, на что они способны, и свои возможности»,— рассказала Любовь Сурова — глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов.