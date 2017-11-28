В Ярославле продолжают борьбу с незаконными граффити

В Ярославле продолжают работу по борьбе
«Хочется призвать всех ребят, молодежь, которая несанкционированно и, наверное, бесперспективно неинтересно это делает, для того, чтобы они понимали, что они портят внешний вид своего города,
В Ярославле продолжают работу по борьбе
«Хочется призвать всех ребят, молодежь, которая несанкционированно и, наверное, бесперспективно неинтересно это делает, для того, чтобы они понимали, что они портят внешний вид своего города,
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