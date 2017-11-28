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Вторник, 28 Ноябрь 2017 21:28

Стала известна программа праздничных гуляний в Ярославле в новогоднюю ночь

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Стало известно, какие мероприятия ждут ярославцев и гостей города в новогоднюю ночь. Все подробности о торжествах, а также о том, как преобразится областной центр, сегодня узнал наш корреспондент Арсений Кондратьев. И сейчас он уже готов обо всем рассказать. Арсений, где будет установлена главная елка и что интересного предлагают организаторы?

По традиции ёлки появятся во всех районах города. Их начали устанавливать на прошлой неделе. Особенно много вечнозеленых символов праздника будет в центре. К примеру, у дворца культуры имени Добрынина зимняя красавица уже стоит. А у театра имени Волкова искусственную новогоднюю елку собирали сегодня. Ну, а самая большая появится, как и положено, на главной площадке праздника — Советской площади. В этом году там, к слову, будут и новые декорации: детские карусели, световые конструкции, резиденция Деда Мороза.

Здесь вновь появится каток, который сегодня начали собирать. Он будет бесплатным. Ледовые площадки для катания откроют и в других районах города. Почти на все вход также будет свободным.

Постепенно Ярославль уже начинает сиять огнями. В эту пятницу включат новогоднюю иллюминацию вдоль основных магистралей города. Также подсветят порядка 200 деревьев в центре.

Некоторые мероприятия организаторы пока держат в тайне. Праздник начнется в 21.30. Запланировано лазерное шоу, выступление известных артистов. После курантов ярославцев ждет салют и дискотека 80-х с участием Натальи Королевой, Кая Метова, Татьяны Овсиенко. В программе — флэшмобы, розыгрыши подарков, интерактивные развлечения. Самые стойкие смогут потанцевать под современную музыку с 4 до 6 утра. Кстати, каток и ярмарка на Советской площади заработают уже 22 декабря, так что начинать погружаться в новогоднюю атмосферу можно будет за неделю до праздника.

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