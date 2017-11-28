Стала известна программа праздничных гуляний в Ярославле в новогоднюю ночь

Стало известно, какие мероприятия ждут ярославцев и гостей города в новогоднюю ночь. Все подробности о торжествах, а также о том, как преобразится областной центр, сегодня узнал наш корреспондент Арсений Кондратьев. И сейчас он уже готов обо всем рассказать. Арсений, где будет установлена главная елка и что интересного предлагают организаторы?

По традиции ёлки появятся во всех районах города. Их начали устанавливать на прошлой неделе. Особенно много вечнозеленых символов праздника будет в центре. К примеру, у дворца культуры имени Добрынина зимняя красавица уже стоит. А у театра имени Волкова искусственную новогоднюю елку собирали сегодня. Ну, а самая большая появится, как и положено, на главной площадке праздника — Советской площади. В этом году там, к слову, будут и новые декорации: детские карусели, световые конструкции, резиденция Деда Мороза.

Здесь вновь появится каток, который сегодня начали собирать. Он будет бесплатным. Ледовые площадки для катания откроют и в других районах города. Почти на все вход также будет свободным.

Постепенно Ярославль уже начинает сиять огнями. В эту пятницу включат новогоднюю иллюминацию вдоль основных магистралей города. Также подсветят порядка 200 деревьев в центре.