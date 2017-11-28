Стала известна программа праздничных гуляний в Ярославле в новогоднюю ночь

Стало известно, какие мероприятия ждут ярославцев
По традиции ёлки появятся
Здесь вновь появится каток, который сегодня начали собирать.
Постепенно Ярославль уже начинает сиять огнями.
Некоторые мероприятия организаторы пока держат
Стало известно, какие мероприятия ждут ярославцев
По традиции ёлки появятся
Здесь вновь появится каток, который сегодня начали собирать.
Постепенно Ярославль уже начинает сиять огнями.
Некоторые мероприятия организаторы пока держат
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