Проблемы обманутых дольщиков в Ярославской области будут решать по-новому

Проблемы обманутых дольщиков в регионе будут решать по-новому. Для этого создадут специальную рабочую группу. О ней шла речь на встрече с жителями области. В группу войдут дольщики, представители органов исполнительной власти и депутаты областной Думы. В регионе с начала года уже сдали 10 проблемных домов, более тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Планируется, что до конца года введут в эксплуатацию еще 5 долгостроев. По-новому теперь работают и со строительными компаниями.

«Если у застройщика нет перспективы, мы не разрешаем ему привлекать средства участников долевого строительства. Отказали мы двум организациям в привлечении средств участников долевого строительства и в текущем году мы введем один объект. Таким образом, в городе Тутаеве мы закроем проблему, и не допустим впредь ее образования. По Рыбинску тоже стараемся эту проблематику в текущем году решить»,— сказал Виктор Неженец — директор департамента строительства Ярославской области.