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Вторник, 28 Ноябрь 2017 15:17

Водитель устроил дрифт на стоянке в Рыбинске

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Дрифт по-рыбински. Во втором по величине городе области мужчина решил проверить свой автомобиль прямо на стоянке у Дворца спорта «Полёт». На этом видеоролике, появившемся на просторах интернета, водитель тренирует технику управляемого заноса. Порой это у него получается неплохо. Другой вопрос, не нарушаются ли при таких маневрах правила дорожного движения.

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