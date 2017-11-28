Водитель устроил дрифт на стоянке в Рыбинске

Дрифт по-рыбински.Во втором по величине городе области мужчина решил проверить свой автомобиль прямо на стоянкеу Дворца спорта «Полёт». На этом видеоролике, появившемся на просторах интернета, водитель тренирует технику управляемого заноса. Порой это у него получается неплохо. Другой вопрос, не нарушаются ли при таких маневрах правила дорожного движения.
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