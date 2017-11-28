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Вторник, 28 Ноябрь 2017 11:54

В Ярославле 28-летний мужчина ограбил на улице женщину

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Ограбление в Дзержинском районе Ярославля. Вечером на улице Труфанова молодой человек выхватил сумку у женщины и скрылся. Пострадавшая обратилась в дежурную часть и описала приметы злоумышленника. Правоохранителям удалось задержать нарушителя по горячим следам. Им оказался 28-летний мужчина без определенного места жительства. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей. Подозреваемый заключен под стражу.

— Сумку ограбил.

— У кого?

— У женщины

— Какой?

— Я не знаю ее

— Пожилой или молодой?

— Молодой

— Что в сумке было?

— Да ничего ценного, ключи, документы.

— Как украл?

— Взял и убежал.

— Отделом дознания УМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают его причастность к совершению других подобных преступлений.

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