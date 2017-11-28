В Ярославле 28-летний мужчина ограбил на улице женщину

Ограбление
— Сумку ограбил.
— У женщины
— Какой?
— Я
— Пожилой или молодой?
— Молодой
— Что
— Да ничего ценного, ключи, документы.
— Взял
— Отделом дознания УМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело.
Ограбление
— Сумку ограбил.
— У женщины
— Какой?
— Я
— Пожилой или молодой?
— Молодой
— Что
— Да ничего ценного, ключи, документы.
— Взял
— Отделом дознания УМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело.
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)