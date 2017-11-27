Ярославцы жалуются на сосульки, свисающие с крыш

Признаки зимы уже доставляют неудобства жителям. Ярославцы все чаще жалуются на ледяные глыбы, свисающие с крыш. Речь идет о сосульках на жилых домах, торговых и офисных зданиях. Вместо того, чтобы их убрать, многие просто перегораживают путь лентой и вешают предупреждающие таблички. Как пояснили в мэрии Ярославля, за сталактиты на крышах деловых построек ответственность несут собственники помещений. А вот сосульки с кровель многоквартирных домов должны убирать управляющие компании. Есть и специальные контролирующие организации, куда можно обратиться, если проблему не удалось решить напрямую?

«Для жилых домов это муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля, либо департамент государственного жилищного надзора. Если говорить о зданиях нежилых, это административно-техническая инспекция. Но в любом случае на помощь могут придти для оперативного решения вопроса и наши районные администрации, и наша единая городская служба мэрии. Могу напомнить телефон жителям, он очень простой: 40-40-40»,— сказала Наталья Шетнева — первый заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля.