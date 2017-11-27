Ярославцы жалуются на сосульки, свисающие с крыш

Признаки зимы уже доставляют неудобства жителям. Ярославцы все чаще жалуются
«Для жилых домов это муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля, либо департамент государственного жилищного надзора.
Отметим, что
Признаки зимы уже доставляют неудобства жителям. Ярославцы все чаще жалуются
«Для жилых домов это муниципальная жилищная инспекция мэрии города Ярославля, либо департамент государственного жилищного надзора.
Отметим, что
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