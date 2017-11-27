К концу недели в Ярославской области ожидается потепление

Наступление зимы откладывается. Ярославская область оказалась
«В ближайшие три дня погоду будет определять западная периферия антициклона. Сохранится погода облачная, пройдут небольшие осадки
Наступление зимы откладывается. Ярославская область оказалась
«В ближайшие три дня погоду будет определять западная периферия антициклона. Сохранится погода облачная, пройдут небольшие осадки
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