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Понедельник, 27 Ноябрь 2017 21:20

К концу недели в Ярославской области ожидается потепление

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Наступление зимы откладывается. Ярославская область оказалась на линии противостояния мощного антициклона и не менее мощного циклона. Мороза и солнца в ближайшие три дня ждать не стоит, говорят синоптики. А к концу недели, скорее всего, еще потеплеет. Даже усилившийся южный ветер на фоне слабых морозов и мокрого снега не сделает погоду более комфортной.

«В ближайшие три дня погоду будет определять западная периферия антициклона. Сохранится погода облачная, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью температуры понижаться будут до −8 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 0…-5 градусов»,— рассказала Марина Пятерикова — старший синоптик отдела метеопрогноза Ярославского Гидрометцентра.

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