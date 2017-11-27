В Ярославле стартовал Всероссийский форум «Профессии и профессионалы будущего»

Каким должен стать учитель будущего?
«Сейчас источников информации для детей много. И, следовательно, меняется миссия учителя.
«Учитель будущего должен оперировать компетенциями именно информационных технологий. Учимся мы
Каким должен стать учитель будущего?
«Сейчас источников информации для детей много. И, следовательно, меняется миссия учителя.
«Учитель будущего должен оперировать компетенциями именно информационных технологий. Учимся мы
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