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Понедельник, 27 Ноябрь 2017 17:44

В Ярославле стартовал Всероссийский форум «Профессии и профессионалы будущего»

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Каким должен стать учитель будущего? И как изменится школа через 10 лет? Ответы на эти вопросы планируют найти студенты педагогических вузов. В Ярославле стартовал Всероссийский форум «Профессии и профессионалы будущего». Его участники — более 200 учащихся 33 вузов страны. В Ярославле они обсудят модернизацию педагогического образования, сформируют свою точку зрения о том, какими компетенциями должен обладать учитель и какие педагогические специальности могут появиться. Помимо образовательных площадок, запланированы и мастер-классы. Среди них — создание электронного контента и даже школа блогеров.

«Сейчас источников информации для детей много. И, следовательно, меняется миссия учителя. Его задача заключается в том, чтобы помочь ребенку сориентироваться в том объеме информации, которая сегодня его окружает. Попробовать определить собственную позицию в том или ином вопросе. И это совершенно другие навыки, которые требуются от учителя»,— отметил Михаил Груздев — ректор ЯГПУ имени Ушинского.

«Учитель будущего должен оперировать компетенциями именно информационных технологий. Учимся мы на специальность «тьютер». Мы считаем, что это профессия будущего. В наши обязанности входит психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, составление личностно-ресурсных карт и построение индивидуально-образовательного маршрута»,— рассказала Мария Трифонова — участница форума, г. Красноярск.

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