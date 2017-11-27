Каким должен стать учитель будущего? И как изменится школа через 10 лет? Ответы на эти вопросы планируют найти студенты педагогических вузов. В Ярославле стартовал Всероссийский форум «Профессии и профессионалы будущего». Его участники — более 200 учащихся 33 вузов страны. В Ярославле они обсудят модернизацию педагогического образования, сформируют свою точку зрения о том, какими компетенциями должен обладать учитель и какие педагогические специальности могут появиться. Помимо образовательных площадок, запланированы и мастер-классы. Среди них — создание электронного контента и даже школа блогеров.

«Сейчас источников информации для детей много. И, следовательно, меняется миссия учителя. Его задача заключается в том, чтобы помочь ребенку сориентироваться в том объеме информации, которая сегодня его окружает. Попробовать определить собственную позицию в том или ином вопросе. И это совершенно другие навыки, которые требуются от учителя»,— отметил Михаил Груздев — ректор ЯГПУ имени Ушинского.