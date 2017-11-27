Ярославцы перегородили дорогу и получили штраф

Хотели получить больше лайков, а получили штрафы. Трое студентови школьник попали в отделение полиции за глупую шутку. Молодые люди перегородили дорогу на улице Свердлова в Ярославле цветным скотчем. А позже уже оправдывались за содеянное перед стражами правопорядка. Теперь правонарушители заплатят штраф — по 5 тысяч рублей каждый за умышленное создание помех в дорожном движении.
— У нас никакого не было злого умысла там что-то перекрывать. Мы же не в масках бегали. Мы даже сами это просто выложили и сняли.Мы не хотели никакого вреда нанести. Эту ленту,ее там за 10 секунд оборвали.
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