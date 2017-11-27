60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 27 Ноябрь 2017 14:46

В Ярославле автомобиль пересек двойную сплошную и вылетел на обочину

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Пересек двойную сплошную, протаранил автомобиль и вылетел на обочину. Момент аварии на улице Калинина запечатлел видеорегистратор. На этих кадрах видно, что автор видео буквально чудом сам избежал столкновения с разлетевшимися в разные стороны машинами. Мужчина так и назвал свой ролик — «Повезло».

А мы напоминаем, что если вы стали свидетелем ярких, важных, интересных событий и запечатлели их на камеры мобильных телефонов, присылайте свои материалы на наш сайт vesti-yaroslavl.ru. Связаться с нами также можно с помощью приложений Viber и WhatsApp по номеру телефона 8-910-813-12-12. Самые интересные кадры мы покажем в выпусках новостей и в еженедельной программе «Мобильный репортёр».

Прочитано 22 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
29
0
0
Ремонт дороги
15
2
0
не вывозят мусор
14
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
36
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

NK

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан