В Ярославле автомобиль пересек двойную сплошную и вылетел на обочину

Пересек двойную сплошную, протаранил автомобиль и вылетелна обочину. Момент аварии на улице Калинина запечатлел видеорегистратор. На этих кадрах видно, что автор видео буквально чудом сам избежал столкновения с разлетевшимисяв разные стороны машинами. Мужчина так и назвал свой ролик — «Повезло».
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