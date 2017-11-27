В Ярославле автомобиль пересек двойную сплошную и вылетел на обочину

Пересек двойную сплошную, протаранил автомобиль и вылетел на обочину. Момент аварии на улице Калинина запечатлел видеорегистратор. На этих кадрах видно, что автор видео буквально чудом сам избежал столкновения с разлетевшимися в разные стороны машинами. Мужчина так и назвал свой ролик — «Повезло».

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