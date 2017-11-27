В Ярославле прошёл Всемирный «Парамузыкальный фестиваль»

Ярославль присоединился к Всемирному «Парамузыкальному фестивалю». Подобный парамузыкальный форум уже проходил в Ярославле2 года назад. Организаторов и участников тогда до глубины души тронуло, как наши зрители принимали юных артистов. Поэтому в 2017 году открытие фестиваля решили провести на сцене театра имени Волкова. В этом году свои таланты представляют 18 артистовиз разных регионов России. И многие уже успели сдружиться. Первыми выступали Ира Цветкова из Хабаровскаи Вика Фоменко из Нижнекамска.
«Я буду твоими глазами, а ты моимголосом»,— так договорились девочки, чтобы донести до зрителя главный смысл песни Евгения Крылатова из фильма приключения Электроника. В этом году решили изменить формат фестиваля. Теперь он не только приглашает города, но сам путешествует. Впереди у юных артистов гастроли в Московской области и Калуге.
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