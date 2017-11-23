Ярославская наездница Наталья Завиткова получила заслуженную награду

Заслуженную награду получила и ярославна Наталья Завиткова. После успешного выступления на Чемпионате России по конному спорту ей присвоен первый взрослый разряд. Наталья с детства прикована к инвалидной коляске. Но ограничивать свои возможности — это не ее путь. Она увлекается фотографией, освоила компьютер, снимает видеоролики и рисует. Еще одно увлечение — лошади. Уже несколько лет она занимается в Конно-спортивном клубе «Кентавр». И не раз завоевывала награды на соревнованиях, в том числе всероссийских. И вот новое достижение.

Первыми поздравить всадницу спешат четвероногие друзья. У Натальи Завитковой большой праздник. Девушка получила первый взрослый разряд по конному спорту.

— Я в руках держу приказ, что Вы получили первый взрослый разряд по конному спорту. Разрешите мне Вам вручить этот значок, чтобы Вы его с гордостью, Наталья, носили.

За этим маленьким значком стоит огромная работа. У девушки детский церебральный паралич. Каждый элемент дается с трудом. Ведь даже сесть на лошадь без посторонней помощи Наталья не может.

«Во-первых, это иппотерапия. У Наташи гиперкинез, сильный гиперкинез. Лошадь расслабляет, это лечение. Потому я ее и привела. И морально помогает. Увереннее она себя чувствует после этого. Она с большим удовольствием идёт, ждет, когда следующая тренировка»,— рассказала Нина Завиткова — мама Натальи Завитковой.

Сначала девушка училась просто держаться в седле. Затем выступления на городских и региональных соревнования. В итоге за 12 лет Наталья — первая всадница, которая получила разряд с таким заболеванием.

«Занимаюсь я с ней уже три года, четвертый уже пошел. Ну, тяжело, конечно, с таким заболеванием. Человек из коляски сел на лошадь, поехал»,— рассказала Светлана Смурыгина — директор Конно-спортивного клуба «Кентавр».