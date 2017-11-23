Ярославская наездница Наталья Завиткова получила заслуженную награду

Заслуженную награду получила
Первыми поздравить всадницу спешат четвероногие друзья.
— Я
За этим маленьким значком стоит огромная работа.
Сначала девушка училась просто держаться
«Занимаюсь я
На Чемпионате страны девушка заняла
Заслуженную награду получила
Первыми поздравить всадницу спешат четвероногие друзья.
— Я
За этим маленьким значком стоит огромная работа.
Сначала девушка училась просто держаться
«Занимаюсь я
На Чемпионате страны девушка заняла
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