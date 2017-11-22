Главные герои цирковой программы отмечают юбилей

Десять лет
«Они очень умные животные.
В это трудно сейчас поверить,
«Они были неимоверно дикие, агрессивные.
Именно поэтому толстокожее трио уже десять лет колесит по миру, удивляя
Десять лет
«Они очень умные животные.
В это трудно сейчас поверить,
«Они были неимоверно дикие, агрессивные.
Именно поэтому толстокожее трио уже десять лет колесит по миру, удивляя
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