Главные герои цирковой программы отмечают юбилей

Десять лет на манеже. Главные герои программы «Гиппопотамус» отмечают свой юбилей. За это время они стали звездами, которых принимали на аренах всего мира. Но, как и полагается настоящим артистам, круглую дату гиппопотамы отметили за работой. Между представлениями — ежедневные репетиции. Артистам, пусть даже четвероногим, нужно быть в форме. И юбилейная дата — не повод отлынивать от работы.

«Они очень умные животные. Это вам не верблюд. Они умеют думать, это уже очень большое значение имеет»,— отметил Тофик Ахундов — народный артист России, дрессировщик гиппопотамов.

В это трудно сейчас поверить, но десять лет назад годовалые новобранцы, прибывшие из израильского сафари-парка, поначалу не торопились стать звездами манежа.

«Они были неимоверно дикие, агрессивные. Из дикарей, можно сказать, я их очеловечил. Вы видели, они у меня как собаки выдрессированные. До меня с гиппопотамами никто такого не делал в мировом цирке»,— рассказал Тофик Ахундов — народный артист России, дрессировщик гиппопотамов.