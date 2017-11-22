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Среда, 22 Ноябрь 2017 21:39

Главные герои цирковой программы отмечают юбилей

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Десять лет на манеже. Главные герои программы «Гиппопотамус» отмечают свой юбилей. За это время они стали звездами, которых принимали на аренах всего мира. Но, как и полагается настоящим артистам, круглую дату гиппопотамы отметили за работой. Между представлениями — ежедневные репетиции. Артистам, пусть даже четвероногим, нужно быть в форме. И юбилейная дата — не повод отлынивать от работы.

«Они очень умные животные. Это вам не верблюд. Они умеют думать, это уже очень большое значение имеет»,— отметил Тофик Ахундов — народный артист России, дрессировщик гиппопотамов.

В это трудно сейчас поверить, но десять лет назад годовалые новобранцы, прибывшие из израильского сафари-парка, поначалу не торопились стать звездами манежа.

«Они были неимоверно дикие, агрессивные. Из дикарей, можно сказать, я их очеловечил. Вы видели, они у меня как собаки выдрессированные. До меня с гиппопотамами никто такого не делал в мировом цирке»,— рассказал Тофик Ахундов — народный артист России, дрессировщик гиппопотамов.

Именно поэтому толстокожее трио уже десять лет колесит по миру, удивляя и радуя зрителей Европы и Америки, Азии и Австралии. Но круглая дата выпала на гастроли в Ярославле. Поэтому после репетиции артистов ждало угощение. Праздничный салат из яблок, так полюбившейся моркови и, в качестве исключения, мармеладных конфет в считанные минуты исчезает в бездонной пасти. А затем вся троица неспешно отправляется за кулисы, потому что праздник праздником, а обед — по расписанию.

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