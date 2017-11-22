В Ярославле состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата региона

От идеи
«Инвестиционная политика областной власти стала действенным инструментом для привлечения инвесторов.
100 проектов на
«Какие финансовые ресурсы привлечь по выгодным ставкам?
От идеи
«Инвестиционная политика областной власти стала действенным инструментом для привлечения инвесторов.
100 проектов на
«Какие финансовые ресурсы привлечь по выгодным ставкам?
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