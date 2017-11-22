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Среда, 22 Ноябрь 2017 21:27

В Ярославле состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата региона

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От идеи до работающего проекта. В Ярославле состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата. Привлечение инвесторов — одна из ключевых задач в стратегии социально-экономического развития региона. И Правительством разработан комплекс инструментов ее достижения. Например, на уровень федерации подаются заявки о присвоении моногородам статуса территорий опережающего развития. Его уже получил Тутаев. Завершается согласование по Гаврилов-Яму и Ростову. Результаты дает и участие в форумах и выставках.

«Инвестиционная политика областной власти стала действенным инструментом для привлечения инвесторов. Так на Петербургском экономическом форуме были подписаны несколько важных соглашений, которые позволили привлечь в область более 20 миллиардов рублей»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

100 проектов на 240 миллиардов рублей готовятся к запуску и уже реализуются на территории Ярославской области. Это строительство завода по изготовлению уникального гормонального препарата для женщин, создание на месте гостиницы «Чайка» крупного IT-центра. Все проекты сопровождает специально созданная корпорация развития Ярославской области.

«Какие финансовые ресурсы привлечь по выгодным ставкам? Как сделать проекта максимально эффективным и выгодным? Мы берем инвестора за руку, мы идем с ним всю дорогу: от момента замысла до реализации»,— рассказала Галина Пенягина — директор департамента инвестиций и промышленности ЯО.

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