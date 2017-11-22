В Ярославле состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата региона

От идеи до работающего проекта. В Ярославле состоялось заседание Совета по улучшению инвестклимата. Привлечение инвесторов — одна из ключевых задач в стратегии социально-экономического развития региона. И Правительством разработан комплекс инструментов ее достижения. Например, на уровень федерации подаются заявки о присвоении моногородам статуса территорий опережающего развития. Его уже получил Тутаев. Завершается согласование по Гаврилов-Яму и Ростову. Результаты дает и участие в форумах и выставках.

«Инвестиционная политика областной власти стала действенным инструментом для привлечения инвесторов. Так на Петербургском экономическом форуме были подписаны несколько важных соглашений, которые позволили привлечь в область более 20 миллиардов рублей»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

100 проектов на 240 миллиардов рублей готовятся к запуску и уже реализуются на территории Ярославской области. Это строительство завода по изготовлению уникального гормонального препарата для женщин, создание на месте гостиницы «Чайка» крупного IT-центра. Все проекты сопровождает специально созданная корпорация развития Ярославской области.