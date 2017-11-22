На заседании областного Правительства обсудили вопросы охраны окружающей среды

Охрану окружающей среды обсуждали сегодня на уровне областного Правительства. Андрей Детцель побывал на расширенном заседании и готов рассказать с какими показателями мы завершаем Год экологии в регионе.

Судя по докладу директора департамента охраны окружающей среды, дела с экологией в регионе лучше, чем в прошлом году. С начала года выявлено более тысячи нарушений и половина из них касаются мусора. Выявили 429 несанкционированных свалок. Там хранится 24 тысячи кубов отходов (в 2016 году выявлено 331 место, 13,5 тысяч куб. м.). Это почти 5 тысяч груженых самосвалов.

Почти треть приходится на браконьеров и незаконную добычу полезных ископаемых. Незаконная добыча полезных ископаемых — 20 фактов. 279 случаев браконьерства. Кстати, к уголовной ответственности привлекли 11 нарушителей. Успехи есть и в пресечении лесного браконьерства. Этот показатель сократился сразу в 5 раз. Как следствие, в 2 раза меньше зафиксировано незаконных рубок.

— А как обстоят дела с проблемами, которые копились на протяжении долгих лет. Например, кислогудронные пруды?

На объекте сняли режим ЧС. Экологический мониторинг качества воды в реке Печегде проводят ежеквартально. И его результаты говорят о том, что ситуация улучшается. Мероприятия по ликвидации прудов включены в программу «Чистая Волга».