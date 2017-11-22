На заседании областного Правительства обсудили вопросы охраны окружающей среды

Охрану окружающей среды обсуждали сегодня
Судя по докладу директора департамента охраны окружающей среды, дела
Почти треть приходится
— А как обстоят дела
На объекте сняли режим ЧС. Экологический мониторинг качества воды
Возвращаясь
Охрану окружающей среды обсуждали сегодня
Судя по докладу директора департамента охраны окружающей среды, дела
Почти треть приходится
— А как обстоят дела
На объекте сняли режим ЧС. Экологический мониторинг качества воды
Возвращаясь
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