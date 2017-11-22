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Среда, 22 Ноябрь 2017 21:13

На заседании областного Правительства обсудили вопросы охраны окружающей среды

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Охрану окружающей среды обсуждали сегодня на уровне областного Правительства. Андрей Детцель побывал на расширенном заседании и готов рассказать с какими показателями мы завершаем Год экологии в регионе.

Судя по докладу директора департамента охраны окружающей среды, дела с экологией в регионе лучше, чем в прошлом году. С начала года выявлено более тысячи нарушений и половина из них касаются мусора. Выявили 429 несанкционированных свалок. Там хранится 24 тысячи кубов отходов (в 2016 году выявлено 331 место, 13,5 тысяч куб. м.). Это почти 5 тысяч груженых самосвалов.

Почти треть приходится на браконьеров и незаконную добычу полезных ископаемых. Незаконная добыча полезных ископаемых — 20 фактов. 279 случаев браконьерства. Кстати, к уголовной ответственности привлекли 11 нарушителей. Успехи есть и в пресечении лесного браконьерства. Этот показатель сократился сразу в 5 раз. Как следствие, в 2 раза меньше зафиксировано незаконных рубок.

— А как обстоят дела с проблемами, которые копились на протяжении долгих лет. Например, кислогудронные пруды?

На объекте сняли режим ЧС. Экологический мониторинг качества воды в реке Печегде проводят ежеквартально. И его результаты говорят о том, что ситуация улучшается. Мероприятия по ликвидации прудов включены в программу «Чистая Волга».

Возвращаясь к выявленным нарушениям, еще 10% из них связано, как раз с использованием и охраной водных объектов. 91 уголовное и 870 административных дел возбудили по фактам незаконной ловли рыбы. Из водоемов области вытащили 750 сетей. Что касается санкций. В 2 раза выросла сумма наложенных штрафов. За 10 месяцев — 6,5 миллионов рублей. К административной ответственности привлекли почти 600 нарушителей. С начала этого года в области появилось такое понятие, как «лесопарковый зеленый пояс». Это зона, где природопользование и любая хозяйственная деятельность ограничены. Такой пояс, площадью больше 700 гектаров, планируют создать вокруг Ярославля.

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