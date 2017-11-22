Известный джазмен Вадим Майнугин отмечает 70-летний юбилей

Известный джазмен Вадим Майнугин отмечает свое 70-летие. Поздравить музыканта
Еще в 90-х, благодаря «Джазовой инициативе» Вадима Майнугина, Ярославль встречал выдающихся музыкантов.
«Очень интересные композиции Вадима, мне очень понравились. Такое откровение.
Проект Вадима Майнугина «Плюс
«Все основано
Бутман
«Там была проблема одна
Сегодня Вадим
«Он мой старший товарищ, можно так сказать. Подсказывает мне и по жизни, и по музыке. Слушаю его, стремлюсь
В концерте Вадим Майнугин представляет свою авторскую музыку
«Он мне звонит: «Неужели так много
Информационным партнером проекта выступает ГТРК «Ярославия».