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Среда, 22 Ноябрь 2017 14:45

Известный джазмен Вадим Майнугин отмечает 70-летний юбилей

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Известный джазмен Вадим Майнугин отмечает свое 70-летие. Поздравить музыканта с юбилеем в Ярославль приехали Игорь Бутман, Давид Голощекин, Алексей Кузнецов и Владимир Фейертаг. Все они встретятся на сцене филармонии. Подробности узнал Владимир Болонкин.

Еще в 90-х, благодаря «Джазовой инициативе» Вадима Майнугина, Ярославль встречал выдающихся музыкантов. В 97-м в нашем городе побывал Игорь Бутман, входивший в двадцатку лучших саксофонистов мира. Тот совместный концерт маэстро с ансамблем Вадима Майнугина стал началом крепкой дружбы.

«Очень интересные композиции Вадима, мне очень понравились. Такое откровение. Хочу попросить одну вещь для записи на пластинку»,— сказал Игорь Бутман – саксофонист.

Проект Вадима Майнугина «Плюс один» — это совместное выступление с известным музыкантом. В разные годы в этой звездной компании играли — Алексей Кузнецов, Валерий Пономарев, Куртис Фуллер, Эвелин Блейки. Наш город полюбил и мультиинструменталист Давид Голощекин.

«Все основано на интуиции. Нет написанной музыки, нет партитуры, а ты ее создаешь вместе с кем-то. Вот этот кто-то, в данном случае как партнер Вадим Майнугин, для меня абсолютно идеален, потому что это прекрасный мейнстримовский музыкант»,— сказал Давид Голощекин – мультиинструменталист.

Бутман и Голощекин, и Кузнецов, и Фейертаг,— все, не раздумывая, согласились приехать на юбилейный концерт Вадима Майнугина.

«Там была проблема одна только — выбрать дату, когда у всех есть возможность временная. Люди все занятые, востребованные, у них по году вперед расписано все. Сошлись мы на этой дате 22 числа, и все в нее попадает»,— рассказал Стас Майнугин – саксофонист.

Сегодня Вадим и Стас Майнугины своим примером воспитывают молодежь. На юбилейном концерте выступит и молодая певица Юлия Попова.

«Он мой старший товарищ, можно так сказать. Подсказывает мне и по жизни, и по музыке. Слушаю его, стремлюсь к лучшему»,— рассказала Юлия Попова – певица.

В концерте Вадим Майнугин представляет свою авторскую музыку разных лет.

«Он мне звонит: «Неужели так много у тебя накопилось». Я, говорит, не успею все посмотреть. Я говорю: «Ну, Игорь, выбери что-то из 25». Он: «Скажи что?» Я говорю: «Ну, я хочу сыграть вот это, это и это с тобой»,— рассказал Вадим Майнугин — пианист, композитор.

Информационным партнером проекта выступает ГТРК «Ярославия». О том, как прошел юбилейный концерт Вадима Майнугина, мы расскажем в специальном репортаже на канале «Россия 24. Ярославль».

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