60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 22 Ноябрь 2017 11:46

Автомобиль столкнулся с лосем в Первомайском районе, погиб один человек

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Один человек погиб и трое пострадали. В Первомайском районе на трассе «Москва-Холмогоры» «КИА» столкнулась с лосем. Авария произошла в зоне действия знака «Дикие животные».

Как сообщили в областном управлении МВД, от удара иномарка съехала в кювет и перевернулась. Водитель легковушки, житель Данилова, скончался на месте происшествия. Трех пассажирок автомобиля с травмами доставили в больницу.

Прочитано 32 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
25
0
0
Ремонт дороги
10
2
0
не вывозят мусор
13
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
33
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан