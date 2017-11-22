Автомобиль столкнулся с лосем в Первомайском районе, погиб один человек

Один человек погиб и трое пострадали. В Первомайском районе на трассе «Москва-Холмогоры» «КИА» столкнулась с лосем. Авария произошла в зоне действия знака «Дикие животные».
Как сообщили в областном управлении МВД, от удара иномарка съехала в кювети перевернулась. Водитель легковушки, житель Данилова, скончался на месте происшествия. Трех пассажирок автомобиля с травмами доставили в больницу.
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