ГТРК «Ярославия» подвела итоги первой телеэкскурсии проекта «Я поведу тебя в музей»

Во всем мире отмечают День телевидения.
Победителей пригласили
— Написание революционного
— Мы рады, что
Подвели сегодня итоги еще одного конкурса. Самым внимательным телезрителем стала Светлана Федотова, она быстрее всех ответила
Во всем мире отмечают День телевидения.
Победителей пригласили
— Написание революционного
— Мы рады, что
Подвели сегодня итоги еще одного конкурса. Самым внимательным телезрителем стала Светлана Федотова, она быстрее всех ответила
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)