ГТРК «Ярославия» подвела итоги первой телеэкскурсии проекта «Я поведу тебя в музей»

Во всем мире отмечают День телевидения. Не исключение и мы. Правда, в свой профессиональный праздник «Вести» сами дарят подарки. Сегодня были подведены итоги первой телеэкскурсии проекта «Я поведу тебя в музей» и конкурса на самого внимательного телезрителя.

Победителей пригласили в студию, где и вручили призы от Ярославского музея-заповедника и ГТРК. Напомним, участникам телеэкскурсии по выставке «Мы свой, мы новый мир построим», где в роли экскурсоводов выступили теле- и радиокорреспонденты, предлагалось написать довольно сложный революционный диктант. В итоге 3 призовых места разделили сразу 5 человек.

— Написание революционного диктанта — это совсем непростое дело, и те, кто занял первое место и допустил всего 5 ошибок из 28 вопросов — это дорогого стоит.

— Мы рады, что у нас такие преданные и грамотные телезрители.