60лет баннер

Актуальные темы

Вторник, 21 Ноябрь 2017 21:18

ГТРК «Ярославия» подвела итоги первой телеэкскурсии проекта «Я поведу тебя в музей»

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Во всем мире отмечают День телевидения. Не исключение и мы. Правда, в свой профессиональный праздник «Вести» сами дарят подарки. Сегодня были подведены итоги первой телеэкскурсии проекта «Я поведу тебя в музей» и конкурса на самого внимательного телезрителя.

Победителей пригласили в студию, где и вручили призы от Ярославского музея-заповедника и ГТРК. Напомним, участникам телеэкскурсии по выставке «Мы свой, мы новый мир построим», где в роли экскурсоводов выступили теле- и радиокорреспонденты, предлагалось написать довольно сложный революционный диктант. В итоге 3 призовых места разделили сразу 5 человек.

— Написание революционного диктанта — это совсем непростое дело, и те, кто занял первое место и допустил всего 5 ошибок из 28 вопросов — это дорогого стоит.

— Мы рады, что у нас такие преданные и грамотные телезрители.

Подвели сегодня итоги еще одного конкурса. Самым внимательным телезрителем стала Светлана Федотова, она быстрее всех ответила на вопросы по итогам двух прайм-выпусков. А затем гости не упустили возможность сфотографироваться и пообщаться с корреспондентами.

Прочитано 67 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
24
0
0
Ремонт дороги
10
2
0
не вывозят мусор
13
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
33
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан