Об актуальных вопросах охраны окружающей среды расскажут в эфире «Радио России. Ярославль»

До конца 2017 года, объявленного в России Годом экологии, осталось чуть больше месяца. Об актуальных вопросах охраны окружающей среды, о том, что сделано в этом направлении в нашем регионе, слушайте завтра в прямом эфире «Радио России. Ярославль» на частоте 99,1 FM.

Гости утренней программы «Подъем» — заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов и директор Департамента лесного хозяйства Николай Савельев. Напомним, начало программы завтра в 8.10, телефон прямого эфира 73-27-64.