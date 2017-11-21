Об актуальных вопросах охраны окружающей среды расскажут в эфире «Радио России. Ярославль»

До конца 2017 года, объявленного в России Годом экологии, осталось чуть больше месяца. Об актуальных вопросах охраны окружающей среды, о том, что сделано в этом направлении в нашем регионе, слушайте завтра в прямом эфире «Радио России. Ярославль» на частоте 99,1 FM.
Гости утренней программы «Подъем» — заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов и директор Департамента лесного хозяйства Николай Савельев. Напомним, начало программы завтра в 8.10, телефон прямого эфира 73-27-64.
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