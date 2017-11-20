Специалисты Рыбинского водоканала приступили к обслуживанию системы канализации в Мышкине

В Мышкине специалисты Рыбинского водоканала приступили к обслуживанию системы канализации. Так в регионе готовятся к переходу на единую схему водоснабжения и водоотведения. Что изменится? — узнала Виктория Воронько.

Подвал дома председатель ТСЖ Галина Обухова проверяет по привычке. Сейчас помещение сухое. А раньше откачивать воду приходилось практически каждую неделю.

«Здесь не сделана обводная канализация, которая должна идти за котельной. И котельную нам подключили прямо к нашему дому. И все, что там идет, отходы, все протекало к нам. Нам, порой раз, вот по куда затапливается горячим кипятком»,— рассказала Галина Обухова — председатель ТСЖ.

Причина постоянных потопов — неправильно спроектированная система канализации. При этом страдают сразу несколько домов по улице Газовиков. И каждый засор превращается в аварию. Но уже на этой неделе специалисты Рыбинского водоканала в колодце установят насос, который будет перебрасывать все стоки в коллектор.

«За предыдущие периоды, к сожалению, полноценного и качественного обслуживания не было. И это сейчас все приходится приводить в порядок. Разработаны и сейчас также разрабатываются планы предупредительных ремонтов, профилактических очисток систем канализации»,— сказал Виктор Прендота — исполнительный директор ГП ЯО «Северный водоканал».