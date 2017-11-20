За выходные в Ярославле помощь спасателей потребовалась сразу нескольким людям

Доставать пострадавшего из покореженного автомобиля пришлось сотрудникам Центра гражданской защиты Ярославля. Мужчина оказался заблокированным в собственной «Девятке». Машина попала в аварию на проспекте Авиаторов в субботу. Раненого водителя передали специалистам медицины катастроф.

В этот же день спасателей вызвали и в одну из городских школ. Там в беду попал один из участников соревнований по сборке и разборке автомата — палец подростка зажало в прикладе. Ножовкой по металлу пришлось спилить часть оружия.