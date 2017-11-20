В Правительстве области обсудили нововведения в избирательном законодательстве

Расширение видеонаблюдения
«Протокол
Представители общественной палаты Ярославской области рассказали, что
«Буквально завтра
«Данное нововведение позволит повысить уровень открытости
Расширение видеонаблюдения
«Протокол
Представители общественной палаты Ярославской области рассказали, что
«Буквально завтра
«Данное нововведение позволит повысить уровень открытости
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