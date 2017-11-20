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Понедельник, 20 Ноябрь 2017 17:52

В Правительстве области обсудили нововведения в избирательном законодательстве

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Медиа

Расширение видеонаблюдения и представители общественности на участках. В Правительстве области обсудили нововведения, которые планируют применить в ходе выборов Президента России. Теперь в день голосования камеры будут работать не только на избирательных участках, но и в территориальных комиссиях.

«Протокол об итогах голосования участковая комиссия оформляет на месте, далее везет в участковую избирательную комиссию, там его вводят в систему ГАС «Выборы». Вот теперь этот процесс будет полностью виден на видеонаблюдении и доступен любому гражданину»,— рассказал Олег Захаров — председатель Избирательной комиссии Ярославской области.

Представители общественной палаты Ярославской области рассказали, что в день выборов на избирательных участках будут находиться члены палаты в качестве официальных наблюдателей. Соответствующий законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении.

«Буквально завтра в Москве состоится очень ответственное заседание — подписание соглашения между Общественной палатой России и Центральной избирательной комиссией, на котором будут определены совместные задачи»,— сказал Сергей Березкин — председатель Общественной палаты ЯО.

«Данное нововведение позволит повысить уровень открытости и гласности выборов, сократить в известных пределах число фальсификаций»,— отметил Артем Иванчин — член Общественной палаты ЯО.

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