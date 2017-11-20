В Пошехонском районе прошел отборочный тур конкурса «Молодой профессионал»

Создать
— Не будем долго останавливаться
Переделать бывший акушерский корпус больницы
«Есть здание, которое, можно сказать простаивает, где можно это реализовать. Помещение
«Знаете,
Антон
«Одна девушка
Конкурс среди молодых профессионалов
Создать
— Не будем долго останавливаться
Переделать бывший акушерский корпус больницы
«Есть здание, которое, можно сказать простаивает, где можно это реализовать. Помещение
«Знаете,
Антон
«Одна девушка
Конкурс среди молодых профессионалов
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