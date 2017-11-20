В Пошехонском районе прошел отборочный тур конкурса «Молодой профессионал»

Создать в городе студию звукозаписи, школу для молодых мам и увлечь молодежь спортом. Такие проекты на суд жюри и зрителей подготовили участники конкурса «Молодой профессионал» в Пошехонском районе. Что объединяет ребят в стремлении сделать свой город привлекательнее? Расскажем далее.

— Не будем долго останавливаться на этом печальном зрелище. Пойдемте внутрь. А теперь, пока мы стоим у входа в это помещение, я предлагаю посмотреть полную визуализацию 3D-модели этого помещения.

Переделать бывший акушерский корпус больницы в Пошехонье в студию звукозаписи — не просто мечта. Свой проект Андрей Гомов и Антон Дмитриев представили на конкурсе «Молодой профессионал».

«Есть здание, которое, можно сказать простаивает, где можно это реализовать. Помещение с крышей, с отоплением. Там нужно сделать небольшой ремонт, мы и смету уже подготовили»,— рассказал Андрей Гомов — сотрудник администрации Пошехонского МР.

3D-модель клуба ребята сделали за неделю. Зона отдыха, сцена для выступлений, зрительный зал, а название всему этому — «Мультибенд».

«Знаете, в сказке про Чебурашку, где они строили дом друзей — это будет что-то подобное. Куда все приходят и помогают друг другу»,— рассказал Антон Дмитриев — звукооператор ДК «Нефтяник».

Антон и Андрей — в пятерке участников конкурса «Молодой профессионал». Среди конкурентов — люди разных профессий. Например, Ангелина Киселькова — воспитатель в детском саду, а Алексей Протасов — автомеханик. Но объединяет всех одно — стремление сделать жизнь в районе лучше и интереснее.

«Одна девушка и четыре молодых человека. Представляют они свои профессии, свои достижения, а также проекты, которые в дальнейшем будут реализованы на базе молодежного пространства»,— рассказала Екатерина Виниченко — руководитель Клуба работающей молодежи «Молодой профессионал», специалист по работе с молодежью Социального агентства молодежи.