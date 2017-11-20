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Понедельник, 20 Ноябрь 2017 12:02

В Гаврилов-Ямском районе произошла серьезная авария

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Смертельная авария произошла в эту субботу в Гаврилов-Ямском районе. Один человек погиб, четверо госпитализированы: трое из них дети.

Вечером на дороге «Ярославль-Иваново» «Ленд Ровер» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» четвертой модели. От удара обе машины выбросило в кювет. Водитель «Жигулей» погиб на месте. В салоне находились также женщина и две девочки 2005 и 2009 года рождения. Все они с травмами были госпитализированы. В больницу увезли и пассажирку иномарки. Водитель внедорожника не пострадал. Мужчина 57 года рождения, житель Тутаева, по данным ГИБДД, и спровоцировал столкновение. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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