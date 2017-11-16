В Ярославле подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2017 год

В департаменте АПК отмечают прирост почти по всем категориям по сравнению
Ярославские буренки стали больше давать молока.
Бьем
Для того, чтобы все это производители могли реализовать,
Общие итоги сегодня подвели
Несмотря
— Цельное молоко, обезжиренное молоко
«Есть, естественно, по итогам года
За качеством следят
«Только недавно,
Благодарностью губернатора награждена сотрудница института, Нина Ёркина.
«Этот год выдался особенный.
Развитие сельского
«На сегодняшний день
В финале гостей ждал сюрприз.