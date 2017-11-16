В Ярославле подвели итоги работы агропромышленного комплекса за 2017 год

В департаменте АПК отмечают прирост почти по всем категориям по сравнению с прошлым годом. Итак, почти 360 центнеров овощей принес нам в этом году каждый из 700 гектаров. Стопроцентный результат в соответствии с прогнозами показали картофель, зерновые и зернобобовые. Собрали неплохой урожай горошка. Больше, чем планировали, заготовили сена и сенажа. Почти 96% процентов от предполагаемого объема заготовили силоса.

Ярославские буренки стали больше давать молока. План уже перевыполнен на 13 тысяч тонн. И до конца года планируют еще прибавить.

Бьем свои же рекорды по производству яиц. В этом году — почти 1 миллиард 400 миллионов штук. А к концу 2017 года планируют выйти на цифру 1миллиард 920 миллионов яиц.

Для того, чтобы все это производители могли реализовать, в области работают 59 торговых площадок. В рамках проекта «Ярфермер» в этом году также открылись фермерские магазины. На поддержку начинающим фермерам в виде грантов было предусмотрено более 12,5 миллионов рублей. Пять грантов счастливые обладатели уже получили. Еще почти 17 миллионов выделили районам — на развитие семейных животноводческих ферм. Из них 2 гранта уже получены. А с помощью социальных выплат с начала года свои жилищные условия улучшили 38 сельских семей.

Общие итоги сегодня подвели на торжественном мероприятии в КЗЦ «Миллениум».

Несмотря на сюрпризы погоды, итоги сельскохозяйственного года положительные. Особенно удачным он был для овощеводов. Область полностью обеспечивает себя мясом птицы, яйца экспортируют и за пределы региона. Наши производители особенно внимательны к качеству своей продукции.

— Цельное молоко, обезжиренное молоко и закваска. Все больше там ничего нет.

«Есть, естественно, по итогам года и снижение многих предприятий по урожайности, по валовому производству, но несмотря на это аграрии все поставленные перед ними задачи исполнили и нам есть чем гордиться»,— отметил Валерий Холодов — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

За качеством следят и специалисты. В этом году юбилей у Ярославского института качества сырья и пищевых продуктов. За 20 лет он стал одним из крупнейших органов сертификации и испытательных центров в России.в области пищевой промышленности

«Только недавно, в октябре прошло подтверждение компетенции, как органа, так и испытательного центра, который аккредитован на 1180 видов испытаний пищевой продукции. А орган сертификации на 12 областей пищевых продуктов»,— отметил Гавриил Гаврилов — директор «Ярославского государственного института качества сырья и пищевых продуктов».

Благодарностью губернатора награждена сотрудница института, Нина Ёркина. И не только она. Чествовали лучших из лучших — от руководителей до трактористов. Поздравил сотрудников сельхозпредприятий и председатель Ярославской областной Думы, Михаил Боровицкий.

«Этот год выдался особенный. И он, в самом деле, потребовал от многих коллективов высочайшего напряжения, сил, средств, ресурсов для того, чтобы в тяжелейшее дождливое лето суметь заготовить корма, убрать урожай. И я должен сказать, что большинство сельскохозяйственных коллективов успешно справилось с этой задачей»,— сказал Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

Развитие сельского хозяйства — одна из точек роста региона. И сегодня область — это крупнейший производитель органической сельхозпродукции.

«На сегодняшний день мы уступаем лишь немного Краснодарскому краю и твердо занимаем вторую позицию в Российской Федерации»,— сообщил Дмитрий Степаненко — председатель Правительства Ярославской области.