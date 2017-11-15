В комитете по аграрной политике, экологии и природопользованию областной Думы обсудили бюджет на 2018 год

Поддержка сельхозпредприятий, покупка жилья для селян, сохранение лесов.
На развитие сельского хозяйства в
«Существенное увеличение происходит по статьям: поддержка начинающих фермеров, по региональным программам, развитие животноводческих ферм, новые направления, такие как гранты потребительским семейным кооперативам, поддержал нас департамент финансов, выделены средства
На улучшение жилищных условий селян направят
«У нас одно
Говорили и
«Огромная проблема, которую надо решать совместно
Говорили и