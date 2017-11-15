В комитете по аграрной политике, экологии и природопользованию областной Думы обсудили бюджет на 2018 год

Поддержка сельхозпредприятий, покупка жилья для селян, сохранение лесов. Достаточно ли средств заложено в региональном бюджете на эти цели? Ответ на этот вопрос искали депутаты на заседании профильного комитета областной Думы.

На развитие сельского хозяйства в 2018 году заложили 951 миллион рублей. 167 миллионов направят на животноводство. Планируется, что в будущем году будет произведено 289 тысяч тонн молока и 89 тысяч тонн мяса. Более 86 миллионов предусмотрено на развитие растениеводства. Валовый сбор овощей должен составить 16 тысяч тонн. Отдельный пункт — поддержка льняного комплекса. В 2018 году планируют собрать более двух тысяч тонн льноволокна.

«Существенное увеличение происходит по статьям: поддержка начинающих фермеров, по региональным программам, развитие животноводческих ферм, новые направления, такие как гранты потребительским семейным кооперативам, поддержал нас департамент финансов, выделены средства в размере 5 миллионов 642 тысячи рублей»,— рассказала Надежда Разина — заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка ЯО.

На улучшение жилищных условий селян направят 20 миллионов. На эти средства новоселье смогут справить 16 семей. Обсудили и техническую модернизацию сельхозпредприятий.

«У нас одно из лучших мероприятий по поддержке АПК — это наша областная лизинговая компания. Опять шла речь про нее. И мы в своем решении рекомендуем увеличить финансирование в уставной капитал — 130 миллионов»,— сообщил Алексей Окладников — председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

Говорили и об эпизоотической ситуации в регионе. Депутаты и областной департамент ветеринарии сошлись во мнении, что нужна специальная программа для решения проблемы с заболеванием бешенством среди диких животных.

«Огромная проблема, которую надо решать совместно с рядом департаментов, чтобы все же провести работу по искоренению тех плотоядных животных, которые на территории Ярославской области являются разносчиками этого заболевания. Если человек заболел — это летальный исход, здесь надо принять все меры и все же найти какие-то средства для программы»,— отметил Александр Чавгун — директор департамента ветеринарии ЯО.